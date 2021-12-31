BODRUM'DA YILBAŞI ÖNCESİ SIKI DENETİM - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BODRUM'DA YILBAŞI ÖNCESİ SIKI DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yılbaşı kapsamında polis ve jandarma ekiplerince bir dizi denetim yapıldı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yılbaşı kapsamında polis ve jandarma ekiplerince bir dizi denetim yapıldı. Denetimler sırasında, ilçenin

bazı noktalarında zaman zaman araç yoğunlukları oluştu.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı kapsamında Torba uygulama noktasında ve kentin çeşitli noktalarında bir dizi denetim yaptı. Patlayıcı ve narkotik arama dedektör köpeklerince şüpheli araçlar üzerinde geniş çaplı arama yapıldı. Uygulama noktasında durdurulan araçların sürücüleri ve yolcularına yönelik kapsamlı kimlik kontrolü yapıldı. Şüpheli araçlar didik didik arandı.

Öte yandan, polis ekiplerince kentin işlek noktalarında bulunan 50'den fazla içkili mekanda, kaçak içki denetimi yapıldı. Yılbaşı etkinlikleri kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nden takviye ekipler gelirken toplamda gece boyunca 50 ekip ve 600 polisin görev yapacağı bildirildi.

Bitez ve Turgutreis karayolu üzerinde zaman zaman araç yoğunlukları oluştu. Ekiplerce sabah saatlerine kadar denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

BODRUM'DA YILBAŞI ÖNCESİ SIKI DENETİM

BODRUM'DA YILBAŞI ÖNCESİ SIKI DENETİM

BODRUM'DA YILBAŞI ÖNCESİ SIKI DENETİM

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yılbaşı nedeniyle alınacak tedbirleri belirledi

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yılbaşı nedeniyle alınacak tedbirleri belirledi

 Antalya'da şiddetli fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi, uyarılar çok ciddi: Beklenen hadiseler sıradan değil

Antalya'da şiddetli fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi, uyarılar çok ciddi: Beklenen hadiseler sıradan değil

 ÇEŞME'DE OTELLER YÜZDE YÜZDE DOLULUK ORANINA ULAŞTI

ÇEŞME'DE OTELLER YÜZDE YÜZDE DOLULUK ORANINA ULAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title