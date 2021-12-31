BODRUM'DA YILBAŞI ÖNCESİ SIKI DENETİM

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yılbaşı kapsamında polis ve jandarma ekiplerince bir dizi denetim yapıldı. Denetimler sırasında, ilçenin

bazı noktalarında zaman zaman araç yoğunlukları oluştu.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı kapsamında Torba uygulama noktasında ve kentin çeşitli noktalarında bir dizi denetim yaptı. Patlayıcı ve narkotik arama dedektör köpeklerince şüpheli araçlar üzerinde geniş çaplı arama yapıldı. Uygulama noktasında durdurulan araçların sürücüleri ve yolcularına yönelik kapsamlı kimlik kontrolü yapıldı. Şüpheli araçlar didik didik arandı.

Öte yandan, polis ekiplerince kentin işlek noktalarında bulunan 50'den fazla içkili mekanda, kaçak içki denetimi yapıldı. Yılbaşı etkinlikleri kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nden takviye ekipler gelirken toplamda gece boyunca 50 ekip ve 600 polisin görev yapacağı bildirildi.

Bitez ve Turgutreis karayolu üzerinde zaman zaman araç yoğunlukları oluştu. Ekiplerce sabah saatlerine kadar denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.