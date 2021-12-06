Bodrum'da yılbaşı eğlencesi 15 gün sürecek

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum'da yılbaşı eğlenceleri 15 gün gece gündüz sürecek. Bir birinden ünlü sanatçılar Bodrum'daki yılbaşı konseri için hazırlanıyor.

Bodrum'da 18 Aralık itibariyle yılbaşı eğlenceleri başlayacak. 3 Ocak 2022 kadar sürecek olan eğlencelerde bir birinde ünlü isimler Bodrum'un 3 farklı meydanında kurulacak sahnelerde konser verecek. Meydanlara buz pisti kurulacak, başka şehirlerden getirilecek olan karla Bodrum'a kar yağdırılacak.

Bodrum turizmini kış ayında da canlandırmak için yapılacak olan yılbaşını organize eden Bodrum Belediyesi 31 Arak gecesi ise Bodrum Belediye Meydanında Sertap Erener konseri olacak. Ozan Doğulu, Doğulu'nun sevgilisi Hera, Tan Taşçı, Melek Mosso, Cerem Onurluer ve bir birinden ünlü dj'lerde sahne alacak.

Yılbaşı programını açıklayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Yılbaşını dolu dolu geçirmek isteyen vatandaşları Bodrum'a davet ederek " 2021'den 2022 yılına geçerken çok görkemli bir partiyle bu yılbaşında bütün misafirlerimizi Bodrum'a davet edelim dedik. 18 Aralık'tan 3 Ocak'a kadar uzun süreli Bodrum Yılbaşı Partisi organize ettik. Kumbahçe, Hilmi Uran ve Bodrum Belediye Meydanı'nda 3 ana sahne olacak. Bütün bölge tamamen ışıklarla yılbaşı süsleriyle süslenecek. Bodrum Belediye Meydanı, Kumbahçe ve Turgutreis Meydanı'nda buz pateni pisti olacak çocuklarımızın eğlenmesi için. Yılbaşında hediyelik eşya satacak olan stantlar olacak. Yılbaşı bandosu ve yılbaşı korteji olacak. Ünlü DJ'lere yer verdik. 16 gün boyunca Bodrum sokaklarında herkes izleyebilecek bu konserleri. 25 Aralık'ta Ersin Show ve Ozan Doğulu sahne alacak ve yılbaşı gününe kadar ünlü isimler Bodrum'da olacak. 31 Aralık'ta Sertap Erener'le birlikte yılbaşını kutlamış olacağız. 100'e yakın Bodrumlu sanatçı yılbaşı partisi kapsamında meydanlarda, sokaklarda sahne alacak. Etkinlikler genelde 18.00'da başlayacak 22.00'da sonlandırılacak. Etkinliklere gelen vatandaşlarımız esnafımıza katkı sağlamaya başlasın. 16 gün dolu dolu bir yılbaşı geçireceğiz. Yapay kar gösterimiz olacak. İstanbul ve Ankara'da billboardlara çıkacağız. Etkinliğimizi bütün Türkiye'ye farklı mecralarda anlatacağım ve duyurusunu yapacağız. Restoran ve otellerimizden talebimiz olacak. Bodrum'a gelenlere destek sağlamalarını isteyeceğiz. Çok büyük bir parti ve şuana kadar Bodrum'da yapılmadı" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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