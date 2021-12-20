Bodrum'da yılbaşı coşkusu başladı - Haberler
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Bodrum'da yılbaşı coşkusu başladı

Bodrum'da yılbaşı coşkusu başladı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın turistik Bodrum ilçesinde 16 gün sürecek 'Yılbaşı Partisi' kentin 2 farklı meydanında konser ve DJ performanslarıyla coşkuyla başladı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın turistik Bodrum ilçesinde 16 gün sürecek ' Yılbaşı Partisi' kentin 2 farklı meydanında konser ve DJ performanslarıyla coşkuyla başladı.

Bodrum Belediyesi tarafından organize edilen Yılbaşı Partisi'nde ünlü sanatçıların yanı sıra 180 yerel sanatçı 16 gün boyunca sahne alacak. Bu kapsamda başlayan Yılbaşı Partisi'nde Kumbahçe Meydanı'nda DJ Gökhan Daldal ve Melisa Sarıusta sahne alırken, Kilise Meydanı'nda DJ Özlem Öztürk ve Açelya Elmas sahne aldı. Konsere gelen vatandaşlar hem dans etti hem de şarkılara eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı.Öte yandan, kurulan stantlardan yiyecek ve içecek alan vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden konserleri izledi. Yılbaşı Partisi etkinlikleri ve konserleri yarın yine 2 meydanda farklı DJ ve sanatçı performanslarıyla devam edecek.


Bodrum'da yılbaşı coşkusu başladı

Bodrum'da yılbaşı coşkusu başladı

Bodrum'da yılbaşı coşkusu başladı

Bodrum'da yılbaşı coşkusu başladı

Bodrum'da yılbaşı coşkusu başladı

Bodrum'da yılbaşı coşkusu başladı

Bodrum'da yılbaşı coşkusu başladı

Bodrum'da yılbaşı coşkusu başladı

Bodrum'da yılbaşı coşkusu başladı

Bodrum'da yılbaşı coşkusu başladı

Bodrum'da yılbaşı coşkusu başladı

Bodrum'da yılbaşı coşkusu başladı

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Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri

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