HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bodrum'da yıkılan ağaçlar yolları kapattı

MUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar yolları trafiğe kapattı. Kapanan yolları Bodrum Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle açıldı.

İlçede etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına bazı bölgelerde ağaçları devirdi. Bodrum-Yalıkavak karayolu Değirmenler mevkii alt kısmındaki okaliptüs ağaçlarından biri de kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Ağaç devrilirken elektrik tellerini de kopardı. Ağacın devrilmesiyle karayolu çift şeritli olarak trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu, kuyruktaki sürücüler ve yolcular ne olduğunu anlamaya çalıştı.

İhbar üzerine Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ağaç kesim motoru ile ağacı parçalara ayıran ekipler, 1 saatlik kapanmanın ardından yolu trafiğe açtı. Fırtına Çamlık Mahallesi yolunda da büyük bir çam ağacını devirdi, yol trafiğe kapandı. Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yıkılan ağaca hızlı bir şekilde müdahale ederek kaldırdı. Yol yeniden trafiğe açıldı.

Fırtına sebebiyle ilçe genelinde çok sayıda ağacın yıkıldığı bildirildi. Yıkılan ağaçlar ve kırılan dallar Bodrum Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.