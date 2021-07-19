Bodrum'da yerli ve yabancı sanatçıların heykelleri beğeni topladı
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Bodrum'da yerli ve yabancı sanatçıların heykelleri beğeni topladı

Bodrum'da yerli ve yabancı sanatçıların heykelleri beğeni topladı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Kültür Sanat

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinden oluşan açık hava heykel sergisi yoğun ilgi gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinden oluşan açık hava heykel sergisi yoğun ilgi gördü.

Göltürkbükü Mahallesi'ndeki Bodrum Loft Tatil Köyü'nde Sevil Dolmacı Art Galeri organizasyonuyla gerçekleştirilen sergide, 10 sanatçının 22 heykeli tatil köyünün çeşitli alanlarında sergilenmeye başlandı.

Serginin açılış kokteyline iş ve sanat çevresinden çok sayıda davetli katıldı.

Organizasyonu gerçekleştiren Sevil Dolmacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanatla doğayı birleştirdiklerini ve açık hava heykel parkı projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Kovid-19 salgın sürecinde sanatın yükselen değer olduğuna işaret eden Dolmacı, açık hava sergisinde Kolombiya, Almanya, Kore ve Türkiye'den önemli sanatçıların eserlerinin yer aldığını ifade etti.

Bodrum'da yerli ve yabancı sanatçıların heykelleri beğeni topladı
Bodrum'da yerli ve yabancı sanatçıların heykelleri beğeni topladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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