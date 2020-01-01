01.01.2020 01:52 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:58

Bodrum'da yeni yıl coşkusu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni yıl coşkusunu yaşamak için çevre illerden ve büyük kentlerden gelenler, 2020'ye doyasıya eğlenerek girdi.

Bodrum ilçesinde birçok kişi başlarında Noel baba şapkası ve Noel anne kıyafetleri ile ilçe merkezine doğru indi. Bar ve eğlence mekanları özel eğlenceler düzenledi. Yılbaşı fiyatları 80-500 lira arasında değişirken polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvercinlik ve Torba uygulama noktalarında sıkı kontroller yapıldı. Bodrum Belediyesi tarafından Belediye Meydanı'nda yılbaşı etkinliği düzenlendi. Etkinlik Saat 21.30'da Bodrum Dans Kulübü dansçılarının gösterileri ile başladı. Saat 22.30'dan itibaren ise DJ Suat Ateşdağlı ve Percussion Ozi müzik performansı sergiledi. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde yeni yıla meydanda girenler büyük coşku yaşadı. Bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı Banu Karaca ise davetlilere unutulmaz gece yaşattı. Barlarda yılbaşı programlarına katılan tatilciler gece boyunca dans ederek eğlendi.

Kaynak: DHA

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