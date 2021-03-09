Bodrum'da yeni yapılan spor kompleksi törenle açıldı
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Bodrum'da yeni yapılan spor kompleksi törenle açıldı

09.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:04
Bodrum'da yeni yapılan spor kompleksi törenle açıldı

Bodrum ilçesinde, hayırsever iş insanı Coşkun Aras tarafından yaptırılan Bodrum Belediyesi Türkan Saylan Spor Kompleksi, düzenlenen törenle açıldı.

Bodrum ilçesinde, hayırsever iş insanı Coşkun Aras tarafından yaptırılan Bodrum Belediyesi Türkan Saylan Spor Kompleksi, düzenlenen törenle açıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Yalıkavakspor'un, antrenmanlarını yapıp maçlarını oynayacağı yeni çok amaçlı spor tesisinin açılışı yapıldı.

Belediyenin destekleriyle hayırsever iş insanı Coşkun Aras tarafından yaptırılan spor kompleksine, Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adı verildi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, çocukların kötü alışkanlıklardan kurtulması için, beden ve ruh sağlığı için sporun önemli olduğunu ifade etti.

Salgın döneminde bir yürüyüşün bile ne kadar kıymetli olduğunu gördüklerini anlatan Yılmaz, devletin ve mahalli idarenin hep birlikte bu ve benzeri tesisleri yapabileceğini, ama okul, spor ve sağlık tesisi gibi yerlerin hayırseverler tarafından yapılmasının ayrı bir güzelliği ve anlamı olduğunu belirterek, Aras ailesine teşekkür etti.

Diğer yetkililer ve hayırsever iş insanının konuşmalarının ardından spor kompleksinin açılışı yapıldı. Hayırsever iş insanı Aras'a, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından teşekkür plaketi verildi.

Açılış sonrası katılımcılar spor tesisini gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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