Bodrum'da yeni adli yıl törenle açıldı
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Bodrum'da yeni adli yıl törenle açıldı

Bodrum'da yeni adli yıl törenle açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen törenle, 2021-2022 adli yılının açılışı yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen törenle, 2021-2022 adli yılının açılışı yapıldı.

Bodrum Adliyesi'nde gerçekleştirilen törene Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Adalet Komisyonu Başkanı Serhat Işık, Muğla Barosu Bodrum Temsilcisi Cavidan Karaöz Özyiğit, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, "2021-2022 adli yıl açılış törenimize hoş geldiniz. Bizler mevzuatımızın ve mesleğimizin izin verdiği ölçüde iletişime ve diyaloga açık bir şekilde hukukun üstünlüğü bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda, hızlı ve etkin bir şekilde isabetli kararlar ile aziz milletimize adli hizmet vermeye devam edeceğiz. Salgınının önlenmesi ve bulaşıcılıgının azaltılması adına gerekli tüm önlemler alınmıştır. Müsterih olmanızı ve tedbirlere uymaya ve gerekli hassasiyetin gösterilmesini istirham ediyorum. Açılış vesilesi ile şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz nezdinde vatanımız ve milletimiz için canlarını feda eden bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta Atatürk olmak üzere tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yeni Adli yılımızın meslektaşlarımıza, tüm adli personelimize, birlikte çalıştığımız avukatlarımız ile kolluk görevlilerimiz ve tüm mesai arkadaşlarımıza, Hukuk camiamıza Adli Hizmet sunduğumuz aziz milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Katılımlarınız için tekrar teşekkür ederim, saygılarımı sunarım" dedi.

Muğla Barosu Bodrum Temsilcisi Cavidan Karaöz Özyiğit ise, "Hak ve adalet arayışı yolunda çalışan, adalet, demokrasi ve hukuk devletinden yana avukat, hakim, savcı meslektaşlarımız ile adliye personelimiz ve avukatlık bürosundaki çalışanlarımızın, vatandaşlarımızın, 2021-2022 adli yılını kutlar; yeni adli yılın savunmaya saygı, yargımızda adalet, bağımsız, tarafsız ve daha uygar bir hukuk düzeninin esas alındığı bir yıl olmasını temenni eder, sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle, saygılarımı sunarım" diye konuştu. - MUĞLA

Bodrum'da yeni adli yıl törenle açıldı
Bodrum'da yeni adli yıl törenle açıldı
Bodrum'da yeni adli yıl törenle açıldı
Bodrum'da yeni adli yıl törenle açıldı
Bodrum'da yeni adli yıl törenle açıldı
Bodrum'da yeni adli yıl törenle açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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