"Bodrum'da yemek pahalı" haberlerine itibar edilmesin çağrısı
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"Bodrum'da yemek pahalı" haberlerine itibar edilmesin çağrısı

Bodrum'da yetkililer ve işletmeciler, ilçeye tatile gelen yerli ile yabancı misafirler için her bütçeye uygun yemek yenilecek yerlerin bulunduğunu, olumsuz haberlere aldırış edilmemesi gerektiğini bildirdi.

01.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:28

Bodrum'da yetkililer ve işletmeciler, ilçeye tatile gelen yerli ile yabancı misafirler için her bütçeye uygun yemek yenilecek yerlerin bulunduğunu, olumsuz haberlere aldırış edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin her sezon başında yüksek fiyatlarla gündeme geldiğini söyledi.

Aras, her keseye uygun tatil imkanının bulunduğu Bodrum'un kaliteli otelleriyle, marka tatil işletmeleriyle ve marinalarıyla her zaman gündemde olduğunu dile getirdi.

Dünyanın en zengin insanlarının ilçede tatil yaptığına dikkati çeken Aras, şöyle konuştu:

"Zengin misafirlerimize de sunacak tabi ki ürünlerimiz var. Bu mecrada düşünmek lazım. Fiyat yüksekliği gibi haberler hiçbir şekilde Bodrum'un genelini yansıtmıyor. Turizmde özellikle üst gelir grubunu hedefliyoruz. Dünyanın her yerinde gerekli tesislerin oluşturulması gerekiyor. Bunlar oluşmazsa, bu insanlar buradan kalkarlar farklı ülkelere giderler. Hiçbir şekilde Bodrum'da pahalı fiyatları savunduğumuz yok ya da bu şekilde olması gerektiğini söylemedik. Bodrum'un kaliteli bir turizm destinasyonu olduğunu, özellikle turistler için her türlü fırsat sunulacak hizmete de sahip olduğunu söylemek istiyorum."

"İnsanlar çıkan olumsuz haberlere itibar etmesinler"

Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeğmez de Bodrum'da her keseye uygun yemek yenilecek yerler olduğunu ifade etti.

Bu fiyatların mekanın konumuna göre farklılık gösterebileceğine işaret eden Başeğmez, "Bu bir tercih meselesi. Çok kaliteli ve üst segmentte restoranlarımız var. İsteyen buraları tercih edebilir. İsteyen çarşıda her kesime hitap edebilen esnaf lokantalarımızdan faydalanabilir. Burada da gayet güzel, leziz yemekler yapılıyor. İnsanlar çıkan olumsuz haberlere itibar etmesinler. Yaz sezonunda herkesi Bodrum'a bekliyoruz. Gerekli tüm önlemler alındı." diye konuştu.

Deniz manzaralı 4 kişilik ızgara çeşidi 150 lira

Bodrum'un Bağla mevkisinde ve ilçe merkezindeki iki işletmenin yetkilisi Çetin Gültekin de 21 yıldır burada restoran işlettiğini kaydetti.

Gültekin, Bodrum'da yiyecek pahalı haberlerinin işletmecileri üzdüğünü belirterek, şunları dile getirdi:

"Bodrum işletmecileri açısından bu çok hoş bir şey değil. İnsanlarda bir çekingenlik yaratabiliyor. Geneline bakıldığında Bodrum'daki fiyatlar o kadar yüksek değil. Her yerin kendine özel fiyatlaması var. İnsanlar araştırarak gelirse çok cazip ve güzel kaliteli yerleri de bulabilirler. İşletmemizde tavuk menü, köfte menü, kebap menü ile lahmacundan oluşan ve yanında ikram ve meşrubatları da bulunan dört kişilik menü 150 lira. İnsanlarımız gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Bütün misafirlerimizi bütün bu tatları denemesi için bekliyoruz."

Bir işletmenin şefi Tuba Şimşek de esnaf lokantası oldukları için işletmede her bütçeye uygun yiyecek olduğunu, üç çeşit yemeği de 20 liradan sattıklarını bildirdi.

Çarşı içerisindeki işlek bir noktada hizmet veren döner işletmesi çalışanı Cem Işıkay da herkesin doyabileceği 200 gramlık döneri 22 liradan sattıklarını, işletmede fiyatların gayet uygun olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Manşet

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