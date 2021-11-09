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Bodrum'da yaz devam ediyor

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Bodrum'da yaz devam ediyor

Türkiye'nin doğu ve kuzey bölgelerinde soğuk hava kendini hissettirirken, Bodrum'da ise vatandaşlar ve az sayıda turist, denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarıyor.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Türkiye'nin doğu ve kuzey bölgelerinde soğuk hava kendini hissettirirken, Bodrum'da ise vatandaşlar ve az sayıda Turist, denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarıyor.

Hava sıcaklığının 29 dereceye çıktığı Bodrum'da vatandaşlar sıcak havanın etkisi ile sahil kenarlarına akın etti. Su sıcaklığının 25 derece olduğu Bodrum'un Kumbahçe sahilinde oturacak yer kalmazken, çoğu vatandaş ve az sayıda turist denizin keyfini doyasıya yaşadı. Çevre il ve ilçelerden günübirlik tatil için Bodrum'a gelen vatandaşlar, sahilde hem güneş keyfi yaptı, hem de denizde yüzerek sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı. Gün boyu denizden çıkmayan vatandaşlar bu yılın son deniz mevsimini doya doya yaşadı. Bazı turistler ve vatandaşlar ise Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahillerinde bulunan restoran ve kafeleri doldurdu. Güneşli havanın etkisini arttırmasıyla sıcak kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okuyup, uzun süre güneşlendi.

Pastırma sıcaklarıyla beraber gelen sarı yaz nedeniyle Bodrum'da bulunan yerli, yabancı turistler ve Bodrumlular, kasım ayında denizin keyfini çıkarmaya devam ediyor.

(Eren Ayhan/İHA)

Bodrum'da yaz devam ediyor

Bodrum'da yaz devam ediyor

Bodrum'da yaz devam ediyor

Bodrum'da yaz devam ediyor

Bodrum'da yaz devam ediyor

Bodrum'da yaz devam ediyor

Bodrum'da yaz devam ediyor

Bodrum'da yaz devam ediyor

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