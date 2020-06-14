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Bodrum'da yat sektörüne 20 Milyon Euro yatırım

Bodrum'a 20 milyon Euro kazandıracak olan 2 adet lüks yatın yapımı törenle başladı.

Bodrum'da yat sektörüne 20 Milyon Euro yatırım
14.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:02

Bodrum'a 20 milyon Euro kazandıracak olan 2 adet lüks yatın yapımı törenle başladı. Bodrum ekonomisinin can damarlarından biri olan yat imalat sektörüne haraket getirecek yatların ilk kaynağı törenle yapıldı.

Bodrum'a 20 milyon euro kazandıracak olan 2 lüks yatın ilk kaynağı atıldı. Ekonomiye 20 milyon Euro kazandıracak olan 2 lüks yatın kaynak törenini Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptı. Tavşanburnu Tersane bölgesinde bulunan Oğuz Marin'de yapılacak olan yatlar yat ürünleri satan işletmeleride heyecanlandırdı. Bodrum ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak olan 2 adet lüks teknenin kaynak töreni gerçekleştirildi. Teknelerin yapımına başlanıldığı hangarda düzenlenen kaynak törenine, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, sektörün önde gelen isimleri ve deniz tutkunları katıldı.

Tören öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Oğuz Marin sahibi Emre Oğuz şunları söyledi: "Pandemiden dolayı yaşanan sıkıntılarımız aşmak için Fransız bir müşterimiz ile anlaşarak 2 adet tekne yapımına başladık. Kısmet olursa ileride ortaklığa dönüşecek bu çalışmalarımız neticesinde her yıl bir tekneyi denize indirmeyi planlıyoruz. Bu girişim sayesinde ekonomimize önemli bir katkı sağlayacağınıza eminiz"

Oğuz ayrıca, 50,5 metrelik 'Oğuz Khan' isimli teknenin dünyaca ünlü bir brooker şirketinde 14,5 milyon Euro'ya satışa çıktığını ve kar marjının çok yüksek olacağını belirterek, projenin ekonominin yanı sıra istihdama da katkısının önemli olduğunu ifade etti. 'Mıtıone' isimli 34 metrelik diğer teknenin ise Fransız ortaklarıyla işleteceklerini sözlerine ekleyen Emre Oğuz, her iki tekneyi de önümüzdeki yaz başı denizle buluşturmak olduğunu belirtti.

Törende kısa bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçede artık genç ve dinamik bir nüfusun varlığından bahsederek, "Bodrum'un, iş dünyası, turizm sektörü olarak bu krizlerden çok çabuk çıkabileceğini düşünüyorum. Bodrum'u büyüklerimiz bir yere kadar getirdi ama şu anda işleri devralan çok genç ve dinamik bir kitle var. Gençlerimiz büyüklerinden aldığı mirası geliştirerek devam ettiriyorlar" dedi.

Başkan Ahmet Aras, tersaneler bölgesine sahip çıkacaklarını, bu bölgenin yollarını, altyapısını geliştirmek ve hatta helikopter pisti yapılması için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, protokol tarafından tekneye temsili kaynak yapıldı. Tekneler tamamlandığında 50.5 metrelik 'Oguz Khan' 6 kabin, 34 metrelik 'Mıtıone' ise 5 kabin ile deniz turizmine hizmet edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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