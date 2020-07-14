Bodrum'da yaşanan su kesintileri Muğla'nın Bodrum ilçesinde, su kesintileriyle ilgili çalışma başlatıldığı bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, su kesintileriyle ilgili çalışma başlatıldığı bildirildi.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bodrum'da 1-13 Temmuz'da su kesintilerinin yaşandığı hatırlatıldı.

Kesintilerin içme suyu isale hatlarındaki arızalardan kaynaklı olduğu belirtilen açıklamada, her arıza sonrası sistemin kendini topladığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni bir arıza yaşanmazsa 24 saate sistemin kendini toplayacağını bildirdi.

Kaynak: AA