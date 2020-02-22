Bodrum'da yangın çıkan evdeki kediyi itfaiye kurtardı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan evdeki kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan evdeki kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yalıkavak Mahallesi Yıldızhan Sokağı'ndaki bir evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde bulunan bir kedi de ekiplerce kurtarıldı.
Yangından yara almadan kurtarılan kedi daha sonra sahibine teslim edildi.