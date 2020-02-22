Bodrum'da yangın çıkan evdeki kediyi itfaiye kurtardı
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Bodrum'da yangın çıkan evdeki kediyi itfaiye kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan evdeki kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

22.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:12
Bodrum'da yangın çıkan evdeki kediyi itfaiye kurtardı

'nın ilçesinde yangın çıkan evdeki kedi ekiplerince kurtarıldı.

Yalıkavak Mahallesi Yıldızhan Sokağı'ndaki bir evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu ekiplerine bildirdi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde bulunan bir kedi de ekiplerce kurtarıldı.

Yangından yara almadan kurtarılan kedi daha sonra sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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