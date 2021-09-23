Bodrum'da yanan zeytin ağaçlarının sağlıklı gelişimi için inceleme

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yangında zarar gören zeytin ağaçlarının, sağlıklı gelişimini sağlamak için inceleme başlatıldı. Bölgede gözlem yapıp üreticileri bilgilendiren Ziraat Yüksek Mühendisi Ercan Özer, "Zeytinliklerle ilgili çok ciddi, korkulacak bir durum söz konusu değil. Maksimum yüzde 10 kadarı hayata dönmeyebilir. Geri kalanında bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum" dedi.

Bodrum Belediyesi tarafından Mazı Mahallesi'ndeki orman yangınlarında alevlerin sıçradığı tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yapıldı. Çoğu zeytin üreticisi olan yöre halkının, yangında zarar gören ağaçları tek tek belirlenip kayıt altına alındı. Mağdur üreticilerin, zeytin ağaçlarının, sağlıklı gelişimini sağlamak için inceleme başlatıldı. Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilçeye davet edilen Ziraat Yüksek Mühendisi Ercan Özer, bölgedeki zeytin bahçeleri ve zeytin ağaçları üzerinde gözlemleme çalışması yaptı.

Bölgede dün yaptığı gezilerde ilaçlama ve gübreleme yapılmadığı için tam organik tarıma uygun yerler olduğunu tespit ettiğini söyleyen Özer, "Biyolojik anlamda bir dengenin olduğunu ilk gözlemlerimde tespit ettim. Bunlar büyük avantajlar. Zeytin ağaçlarımıza yapılacak küçük dokunuşlarla, bu potansiyelin ortaya çıkacağını, bölge ve ülke tarımına, ekonomiye ciddi katkıları olacağını düşünüyorum" dedi.