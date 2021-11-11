Bodrum'da yanan alanlara 125 bin fidan

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yanan alanların da içinde olduğu bölgelere 125 bin fidan dikimi yapıldı. Törene katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Dünyada orman varlığını artıran 3'üncü ülkeyiz" dedi.

Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim töreni yapıldı. Törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, kaymakamlar, idari amirler, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Bodrum'da 125 bin fidan dikilirken, Muğla genelinde ise toplam 235 bin fidan toprakla buluşturuldu.