Bodrum'da yakalanan iki yılan doğaya salındı
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Bodrum'da yakalanan iki yılan doğaya salındı

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Yerel

Bodrum'da yakalanan iki yılan doğaya salındı Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir eve ile otele giren 2 yılan, doğal ortamına salındı.

Bodrum'da yakalanan iki yılan doğaya salındı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir eve ile otele giren 2 yılan, doğal ortamına salındı.

Edinilen bilgiye göre, Gölköy Mahallesi'ndeki bir otele yılan girdi. Oteldeki yılanı gören işletme yetkilileri, kendi imkanları ile yılanı çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Otele giden Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, otel binası dışında yılanı yakaladı. Yılan, daha sonra doğal ortamına bırakıldı. Hayvan, otluk ve sazlık alana girerek gözden kayboldu. Yine Geriş Mahallesi'nde de bir evin salonuna yılan girdi. Evin içerisinde yılanla karşılaşan ikamet sakinleri, kısa süreli şok yaşadı. İhbar üzerine eve gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yılanı evden alıp, doğal ortamına bıraktı.

Bodrum'da yakalanan iki yılan doğaya salındı
Bodrum'da yakalanan iki yılan doğaya salındı
Bodrum'da yakalanan iki yılan doğaya salındı
Bodrum'da yakalanan iki yılan doğaya salındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür

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