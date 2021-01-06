Bodrum'da yakalanan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
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Bodrum'da yakalanan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

06.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:18
Bodrum'da yakalanan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dolandırıcılık suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dolandırıcılık suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "başkalarına ait kredi kartını kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik" gibi 20'ye yakın dolandırıcılık suçundan çıkarılan yakalama kararıyla 2 yıldır aranan A.Ş'nin Yalıkavak Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi sahilde gezerken yakaladı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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