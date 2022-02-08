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Bodrum'da yağış kaza getirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bodrum'da yağış kaza getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki bir araca çarptıktan sonra takla attı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki bir araca çarptıktan sonra takla attı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da aralıklarla etkili olan sağanak yağış, kazaları da beraberinde getirdi. Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi üzerinde seyreden 48 VG 163 plakalı otomobil, yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Park halindeki başka bir otomobile çarpan araç, takla attı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kaza sonrası kısa süreli şok yaşayan otomobil sürücüsünün genel sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Bodrum'da yağış kaza getirdi

Bodrum'da yağış kaza getirdi

Bodrum'da yağış kaza getirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Bodrum, Muğla, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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