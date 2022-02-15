Bodrum'da yaban domuzunu elleriyle besliyorlar - Haberler
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Bodrum'da yaban domuzunu elleriyle besliyorlar

AA, Ali Ballı - Güncel
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Bodrum'da yaban domuzunu elleriyle besliyorlar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye personeli, yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen yaban domuzunu elleriyle besliyor.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye personeli, yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen yaban domuzunu elleriyle besliyor.

Torba sahilinde önceki yıl yaralı bulunduktan sonra Torba Geçici Hayvan Bakımevine getirilen ve "Ceyar" adı verilen domuzun burada tedavisi yapıldı.

Arka ayaklarında zedelenme olduğu tespit edilen yaban domuzu daha sonra doğal yaşamına bırakıldı.

Torba'daki bakımevine yemek için gelmeyi alışkanlık haline getiren domuz burada belediye personelince besleniyor. Domuz yemeğini yedikten sonra tekrar doğal yaşam alanına dönüyor.

Domuzun elle beslendiği anlar cep telefonu kamerasınca da görüntülendi.

Bodrum'da yaban domuzunu elleriyle besliyorlar

Bodrum'da yaban domuzunu elleriyle besliyorlar

Bodrum'da yaban domuzunu elleriyle besliyorlar

AA / Ali Ballı - Güncel

Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

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