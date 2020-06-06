Bodrum'da yaban domuzu sürüsü site bahçesine girdi
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Bodrum'da yaban domuzu sürüsü site bahçesine girdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir sitenin bahçesine giren yaban domuzu sürüsü belediye ekiplerince çıkarıldı.

Bodrum'da yaban domuzu sürüsü site bahçesine girdi
06.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:56

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir sitenin bahçesine giren yaban domuzu sürüsü belediye ekiplerince çıkarıldı.

Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesine domuzların girdiği ihbarı üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

Adrese giden ekipler hayvanları dışarı çıkarırken otomatik kapı ile duvar arasında sıkışan bir yavru domuzu da kurtardı.

Serbest kalan 5 yabani domuz, ormanlık alanda gözden kayboldu.

Kaynak: AA

Manşet

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