Bodrum'da yaban domuzu sürüsü site bahçesine girdi Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir sitenin bahçesine giren yaban domuzu sürüsü belediye ekiplerince çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir sitenin bahçesine giren yaban domuzu sürüsü belediye ekiplerince çıkarıldı.

Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesine domuzların girdiği ihbarı üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

Adrese giden ekipler hayvanları dışarı çıkarırken otomatik kapı ile duvar arasında sıkışan bir yavru domuzu da kurtardı.

Serbest kalan 5 yabani domuz, ormanlık alanda gözden kayboldu.

Kaynak: AA