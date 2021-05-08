Bodrum'da yaban domuzları için ormanlık alanlara sebze meyve atıkları bırakıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kaldıkları için sık sık şehir merkezine inen yaban domuzlarına yem ve halden toplanan sebze meyve atıkları bırakılmaya başlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kaldıkları için sık sık şehir merkezine inen yaban domuzlarına yem ve halden toplanan sebze meyve atıkları bırakılmaya başlandı.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede artan hava sıcaklığı nedeniyle yaban hayata, tam kapanma dönemi dolayısıyla da sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar artırıldı.

Hazırlanan suluklar belediye ekiplerince ilçenin farklı noktalarındaki ormanlık alanlara yerleştirilirdi. Sıcakların artmasıyla özellikle şehir merkezine inmeye başlayan yaban domuzlarının geçiş güzergahlarına da yem ve halden toplanan sebze meyve atıkları bırakıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Birimince yürütülen çalışmalar, belirli bir düzenle sivil toplum kuruluşu ve gönüllülerin de desteğiyle yaz boyunca devam ettirilecek.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda ise mahalleleri gezen ekipler, sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde mama dağıtıyor. Ekipler, hayvanları besleyebilecek mahalle sakinlerine kedi ve köpek maması bırakıyor.

Bodrum Kent Konseyi ile ortak yürütülen proje kapsamında da gönüllülerin görev aldığı mama dağıtımına zabıta ekipleri destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı