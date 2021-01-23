Son dakika haberi! Bodrum'da vücuduna demir çubuk saplanan kedi kurtarıldı
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Son dakika haberi! Bodrum'da vücuduna demir çubuk saplanan kedi kurtarıldı

23.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:17

Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde, vücuduna demir çubuk saplanan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, vücuduna demir çubuk saplanan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Türkkuyusu Mahallesi Lapaçavuş Sokak'ta bir kedinin karın bölgesine istinat duvarının demir çubuğunun saplandığı ihbarını alan Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye gitti.

Merdiven yardımıyla ulaşılan kediye, müdahale öncesi iğne yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin demir çubuğu keserek bulunduğu yerden kurtardığı kedi, veterinere götürüldü.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan kediye "Şanslı" adı verildi.

Son dakika haberi! Bodrum'da vücuduna demir çubuk saplanan kedi kurtarıldı
Son dakika haberi! Bodrum'da vücuduna demir çubuk saplanan kedi kurtarıldı
Son dakika haberi! Bodrum'da vücuduna demir çubuk saplanan kedi kurtarıldı
Son dakika haberi! Bodrum'da vücuduna demir çubuk saplanan kedi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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