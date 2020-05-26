Bodrum'da "VIP araçlarla seyahat kısıtlamasının delindiği" iddiası Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçede seyahat kısıtlamasının VIP araçlarla delindiğine ilişkin basına herhangi bir açıklamada bulunmadığını bildirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçede seyahat kısıtlamasının VIP araçlarla delindiğine ilişkin basına herhangi bir açıklamada bulunmadığını bildirdi.

Başkan Aras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'dan Bodrum'a VIP araçlarla gidilerek kısıtlamanın bu şekilde delindiği"ne dair bir beyanatının olmadığını belirtti.

Bodrum'da ve tüm ülkede pandemi sınırlandırmalarının kademeli bir şekilde esnetilmesiyle seyahat özgürlüğüne kavuşan vatandaşların yazlıklarına, köylerine ve sevdiklerinin yanına gitmek için harekete geçtiğini vurgulayan Aras, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bodrum'a da girişler bu süreçte devam ediyor. Salgın döneminde İçişleri Bakanlığımızın ilgili genelgeleri gereği vatandaşlarımız gerekçe gösterip seyahat izin belgesi alarak şehirlerarası seyahat edebilmektedir. Seyahat izin belgelerinin ne şekilde alındığı ve seyahat edildiği konusunda tarafımdan ya da kurumsal olarak basına veya kamuoyuna herhangi bir açıklama, yorum veya bilgilendirme yapılması söz konusu değildir."

Bir gazetede, Aras'ın, "VIP yolcu taşıma hizmeti veren bazı şirketlerin seyahat serbestliği için gereken izinleri aldıktan sonra İstanbul'dan aldıkları kişileri ilçeye taşıdığı" iddiasına yer verilmişti.

Bunun üzerine Bodrum Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "ilçede seyahat kısıtlamasının VIP araçlarla delindiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirilmişti.

Kaynak: AA