Bodrum'da, villayı kumarhaneye çevirenlere baskın MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir villayı kumarhaneye çeviren 1'i kadın 2 kişi, jandarma ekiplerinin yaptığı baskınla suçüstü yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir villayı kumarhaneye çeviren 1'i kadın 2 kişi, jandarma ekiplerinin yaptığı baskınla suçüstü yakalandı. Baskında kumar oynayan 10 kişiye de idari yaptırım cezası verildi.

Jandarma ekipleri, Turgutreis Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi'ndeki villada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yaklaşık 10 kişinin villaya girdiğini gören jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Gece saatlerinde yapılan baskında villanın tamamen kumarhaneye çevrildiği ortaya çıktı. Kumar oynatan 1'i kadın 2 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye de idari yaptırım cezası uygulandı.

Adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece idari ceza parası kesilerek serbest bırakıldı.

Öte yandan, koronavirüs salgınını hiçe sayarak sosyal mesafeyi korumayan 10 kişinin evlerinde karantinaya alındığı da bildirildi.

Kaynak: DHA