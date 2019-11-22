Bodrum'da villaya uyuşturucu baskını
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Bodrum'da villaya uyuşturucu baskını

Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

22.11.2019 21:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:00
Bodrum'da villaya uyuşturucu baskını

ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen T.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde ve çalıştığı villada yapılan aramada satışa hazır 20 paket halinde 250 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA
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