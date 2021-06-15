Bodrum'da verici istasyonlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'da verici istasyonlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da verici istasyonlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, televizyon ve telefon vericilerinin bulunduğu otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, televizyon ve telefon vericilerinin bulunduğu otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Göktepe mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Bodrum Orman İşletme Şefliğine ait 3 arazöz, 11 orman işçisi ve çok sayıda itfaiyeden oluşan ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bölgedeki enerji hattında hasar meydana geldi.

Soğutma çalışmasının sürdüğü yangında, yaklaşık 1 hektarlık alanının zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Çekmeköy'de depo yangını
Çekmeköy'de depo yangını
Halk plajına inen helikopterin Aydem Enerji'ye ait olduğu iddiasına şirketten jet hızıyla yalanlama
Halk plajına inen helikopterin Aydem Enerji'ye ait olduğu iddiasına şirketten jet hızıyla yalanlama
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine neden olmakla suçlanıyor! Hakkında soruşturma açılan Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine neden olmakla suçlanıyor! Hakkında soruşturma açılan Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Boris Johnson Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Emel Sayın Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Yiğit Şardan Merih Demiral Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bodrum'da verici istasyonlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 16:21:00. #1.14#

title