Bodrum'da verici istasyonlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, televizyon ve telefon vericilerinin bulunduğu otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, televizyon ve telefon vericilerinin bulunduğu otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Göktepe mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Bodrum Orman İşletme Şefliğine ait 3 arazöz, 11 orman işçisi ve çok sayıda itfaiyeden oluşan ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bölgedeki enerji hattında hasar meydana geldi.

Soğutma çalışmasının sürdüğü yangında, yaklaşık 1 hektarlık alanının zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı