Bodrum'da vefat eden emekli zabıta komiseri için belediye önünde tören düzenlendi
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Bodrum'da vefat eden emekli zabıta komiseri için belediye önünde tören düzenlendi

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Bodrum'da vefat eden emekli zabıta komiseri için belediye önünde tören düzenlendi

Bodrum ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden belediyeden emekli zabıta komiseri Salih Dalka, toprağa verildi.

Bodrum ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden belediyeden emekli zabıta komiseri Salih Dalka, toprağa verildi.

Belediye binası önünde düzenlenen törene Dalka'nın ailesi, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Yılmaz ve Aras, aileye, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Belediye Başkanı Aras, Salih Dalka'yı 20 yıldır tanıdığını, kendisinin çok güler yüzlü ve iyi bir insan olduğunu belirtti.

Dalka'nın cenazesi, Adliye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Türbe Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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