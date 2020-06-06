Bodrum'da uyuşturucuya 6 gözaltı
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Bodrum'da uyuşturucuya 6 gözaltı

Bodrum'da uyuşturucuya 6 gözaltıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

06.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:33

Bodrum'da uyuşturucuya 6 gözaltı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişilerin evlerine operasyon yaptı. Yapılan eş zamanlı baskında, 6 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 2 gram kokain, 1.5 gram toz esrar, ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 27 mermi ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bodrum'da uyuşturucuya 6 gözaltı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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