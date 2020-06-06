Bodrum'da uyuşturucuya 6 gözaltı Bodrum'da uyuşturucuya 6 gözaltıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Bodrum'da uyuşturucuya 6 gözaltı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişilerin evlerine operasyon yaptı. Yapılan eş zamanlı baskında, 6 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 2 gram kokain, 1.5 gram toz esrar, ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 27 mermi ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA