Bodrum'da uyuşturucuya 6 gözaltı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
06.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:21
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişilerin evlerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, 6 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 2 gram kokain, 1.5 gram toz esrar, ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 27 mermi ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA