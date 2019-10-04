Bodrum'da uyuşturucu ve doping ile mücadele semineri düzenlendi

04.10.2019 14:04

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF), Avrupa temsilcilikleri ile "Wfaad Winter Camp 2019" "Uyuşturucu ve doping ile mücadelede sporun gücü" istişare ve bağımlılıkla mücadele konulu semineri, Bodrum'da gerçekleştirildi.



Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak'ın açılış konuşması ile başlayan seminer 2 gün sürdü.



Bodrum Samara Hotel'de bir araya gelen WFAAD & DUMESF Avrupa temsilcisi ve Türkiye'de muay thai dalının kurucularından Bekir Özer, Kick Boks Dünya şampiyonlarından Ali Günyar, Budox Federasyonu Kurucu Başkanı İlker Kaya, Avrupa Kick Boks ve Muay Thai hakemi Şenol Demir, kick boks ve muay thai eğitmeni Meike Moderson, Mikail Kır, Checkmat Judo Academiy ve Hillside City Kulübü eğitmeni İslamboli Güler, muay thai spor dalının Türkiye'de kurucu isimlerinden Engin Kısa, Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Başkan yardımcısı Ercan Özhan ve sporcular katıldı.



DUMESF Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, seminerde yaptığı konuşmada, "Son yıllarda çok küçük yaşlara düşen her türlü bağımlılık yaşı ülkemiz geleceği ve dünyamız için ciddi bir tehdittir. Bu mücadelede sporun, kitap okumanın, güzel sanatların önemini anlatmak, sağlıklı ve inançlı nesiller yetişmesine katkı sağlamak en büyük hedefimizdir. Mücadelemizde bizleri yalnız bırakmayan dünyanın her ülkesinde olduğu gibi Avrupa'da yaşayan inançlı kardeşlerimizle birlikte yürüyoruz. 'Uyuşturucu ve Dopinge yaklaşma!', 'Uyuşturucuyla Mücadelede Tek Yol Spor' parolası ile birlikte olduğumuz Avrupalı kardeşlerimiz, uyuşturucu ve doping ile savaşımızda yanımızda olduğunuz için onurluyuz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bağımlı olmadan da başarılı bir hayatın var olduğunu anlatarak rol modellerle tanıştırmak, onların gelecekteki hayatlarını yönlendirebilmelerine katkı sağlamak için bu çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA