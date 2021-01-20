Bodrum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
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Bodrum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

20.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:56
Bodrum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Bodrum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bodrum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, N.M'nin ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin Akçalan Mahallesi'ndeki evinde narkotik köpeği "Kayzer" yardımıyla yapılan aramada 650 gram toz esrar ele geçirildi.

N.M, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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