Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler
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Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA, Ali Ballı - Güncel
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Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptığı çalışma kapsamında, şüphe üzerine bir aracı Torba uygulama noktasında durdurdu.

Araçtaki aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Ali Ballı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

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