Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptığı çalışma kapsamında, şüphe üzerine bir aracı Torba uygulama noktasında durdurdu.
Araçtaki aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Ali Ballı - Güncel