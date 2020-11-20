Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

20.11.2020 19:33 | Son Güncelleme: 20.11.2020 19:36
Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda M.K'nin, üzerinde, evinde ve aracında arama yapıldı.

Aramada hassas terazi, bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 32 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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