Bodrum'da uyuşturucu operasyonu kamerada



MUĞLA - Edindikleri bir istihbaratı değerlendiren Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Narkotik Köpeği "Molly"ninde katıldığı bir operasyon düzenledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince, 20 V 3034 plakalı araç ile ilçeye uyuşturucu madde getirileceği yönünde istihbari bilgi alınması üzerine otomobil için Torba uygulama noktasında tedbir alındı. Bir süre sonra kontrol noktasında durdurulan araç, Narkotik Köpeği Molly eşliğinde aranmaya başlandı. Molly'nin hassas burnu sayesinde otomobilin motor kısmına zulalanmış yaklaşık 1 kg. ağırlığında esrar maddesi ele geçirildi. Araçta ele geçirilen 600 gr yaş esrar ve 170 gr kuru esrara el konuldu.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan B.Ç., G.Ç ile N.Ç isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldı.