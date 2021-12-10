Bodrum'da uyuşturucu operasyonu; 7 gözaltı

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 275 gram toz esrar ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler istihbarat çalışmasıyla Bahçelievler Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelileri fiziki ve teknik takibe alan jandarma, bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 275 gram toz esrar ele geçirildi. Şüpheliler R.A., D.Y., M.T., T.I., S.Ö., M.Ö. ve Ş.A. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri

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