Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu - 5 Zanlı Tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen S.B, A.Y, S.A, A.A. ve H.A. gözaltına alındı. Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.