Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu

Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri yabancı uyruklu iki kişiden 1'i tutuklandı.



Gümbet Mahallesi'nde uyuşturucu madde satıldığı yönünde ihbar alan Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçti.



Ekipler, taksicilik yapan T.Y'nin uyuşturucu madde (kokain) sattığı ve bu maddeyi yabancı uyruklu bir kadının konakladığı yerde sakladığını tespit etmesi üzerine operasyon başlattı.



Polis, T.Y'yi Gümbet'te gözaltına aldı. Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda satış için hazırlanmış bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.



Daha sonra Gürcistan uyruklu L.I'nın kaldığı yere baskın düzenleyen ekipler, odada yaptıkları aramada satış için hazırlanmış uyuşturucu madde ele geçirdi.



Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden T.Y. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, L.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.