Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

29.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:22
Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

'nın ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgiye ulaşılan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, polis ekipleri tespit edilen bir otomobili durdurup "Molly" isimli narkotik dedektör köpeği ile arama yaptı. 400 uyuşturucu hap ele geçirilen araçta bulunan C.A, M.Ç. ve S.Y. isimli üç şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu maddelerin yılbaşında eğlence ortamlarında satmak için uçakla getirildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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