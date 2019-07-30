Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirilip piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine, E.Ö'nün kullandığı otomobili, Torba Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında durduruldu.

Narkotik köpeği "Molly" ile yapılan aramada, aracın davlumbaz kısmına gizlenmiş 213, 214 ve 219 gramlık paketler halinde 646 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) maddesi ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan narkotik köpeğinin uyuşturucuyu bulduğu anlar, polis kamerasına da yansıdı.

Kaynak: AA