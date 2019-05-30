Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir evde uyuşturucu madde yetiştirildiği yönünde ihbar alması üzerine, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, ikamette bir miktar ekili vaziyette hint keneviri, bitki yetiştirmekte kullanılan bitki besinleri ve hassas terazi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen D.Ç. ve B.Ş. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA