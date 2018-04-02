Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Çeşitli eğlence organizasyonlarına uyuşturucu madde servis edildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, C.O. ve kız arkadaşı olduğu belirtilen Ukrayna asıllı E.F'nin kaldığı Kumbahçe Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerden C.O'nun üzerinde satışa hazır halde 15 gram kokain ile haksız kazanç olduğu değerlendirilen 3 bin 400 lira, 300 avro ve 200 dolar ele geçirildi.

Evde yapılan aramada da 6 uyuşturucu hap, bir miktar kokain ve esrar, çok sayıda kilitli poşet, kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 43 mermi bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.