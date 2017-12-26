Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu

Bodrum ilçesinde, "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yapılan istihbarat çalışması şüpheli olarak belirlenen A.T'yi takibe aldı.



Sentetik uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen A.T, Gümbet Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.