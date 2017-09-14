Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu

Bodrum ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kişi, tutuklandı.



Bodrum-Milas karayolundaki Torba uygulama noktasında polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobil ile araçtaki U.Y.A. ve M.K'nin üzerinde arama yaptı.



Şahısların üzerleri ile araçta 300 uyuşturucu hap, 7 satışa hazır halde esrar maddesi ele geçirildi.



Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.