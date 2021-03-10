Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

10.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:25
Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik ekiplerince durdurulan araçta çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik ekiplerince durdurulan araçta çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, yürüttükleri saha çalışmaları kapsamında ilçeye bir araçla uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe girişinde durdurulan araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aramada; araç içerisindeki bir çanta içinde 1.250 kg toz esrar, 2.5 litre sıvı esrar, 610 gram eroin ve 155 gr Ayahuasca ele geçirildi. Olayla ilgili K.K. ve U.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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