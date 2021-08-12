Bodrum'da uyuşturucu gözaltısı
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Bodrum'da uyuşturucu gözaltısı

Bodrum'da uyuşturucu gözaltısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bodrum'da 1 kişi uyuşturucu madde ticareti yaptığı suçlamasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bodrum'da 1 kişi uyuşturucu madde ticareti yaptığı suçlamasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, ilçede yaşayan V.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Şahsın Gündoğan Farilya Mahallesi'ndeki evine baskın yapan ekipler, şahsın evinde yaptıkları aramada 4 gr. metamfetamin, 10 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olay ilgili olarak V.Ç. isimli şahıs gözaltına alındığı ve adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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