Bodrum'da üreticiler tohum merkezinde bir araya geldi

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce üreticileri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bodrum Belediyesinin Bahçeyakası Mahallesi'ndeki Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya belediye meclis üyeleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (TARKO) Başkanı Cesur Öncel, Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, Bodrum İlçe Tarım Müdürlüğü ile Mumcular Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri ile muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nden sorumlu Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, 16 ayda tarıma yönelik hayata geçirilen projeler ve hedefleri hakkında katılımcılara bilgi verdiği konuşmasında üretimin önemine dikkati çekti.

"Tarımsal Üretimde Kümelenme Modeli" projesi için özellikle Kavaklı Darboğaz mevkisinde arazileri bulunan vatandaşlardan destek isteyen Yılmaz, belediyenin imkanları doğrultusunda üreticilere her türlü desteğin verileceğini kaydetti.

Bu kümelenme modelinde yer alan Kavaklı Darboğaz mevkisinde yaklaşık 1500 dönümlük arazinin elektrik ve su konularını çözdüklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Buna istinaden burada üreticilere satın alma garantili fide hibesi gerçekleştirerek onları üretime teşvik ederek Bodrum ekonomisine katkı sunmak istiyoruz. Diğer önemli konumuz Etrim bölgesinde gerçekleştireceğimiz tarım kampı. Hem gençlerimizin ilgisini tarıma çekmek hem de tarımın turizmle entegrasyonu anlamında ciddi rotalar oluşturacağız. Bu bölgede yapacağımız iş Mayıs 15 itibariyle başlayacak ve 6 dönemden oluşan birer haftalık, 30'ar kişiyi kapsayan toplamda 180 genci barındıracağımız ve sadece tarımsal faaliyetler yapacağımız bir kamp planlıyoruz. Mart 15 itibarıyla başvuruları almaya başlayacağız ve Mayıs 15 gibi de bunun 3 dönemini Bodrum'un gençlerine, 3 dönemini de Türkiye genelindeki gençlere tahsisini gerçekleştirerek Türkiye'de ilk olan bir faaliyeti hayata geçirmeyi planlıyoruz."

Etkinlikte, TARKO Başkanı Cesur Öncel, Belediye Meclis Üyesi Aşkın Parmak, Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç ve Kavaklı Darboğaz Mevkii'nde üreticilik yapan Sabri Güngör de konuya ilişkin konuşmalar gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı