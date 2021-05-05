Bodrum'da üreticiden alınan sebze ve meyveler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'da üreticiden alınan sebze ve meyveler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Bodrum'da üreticiden alınan sebze ve meyveler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Bodrum Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da üreticiden aldığı sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Bodrum Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da üreticiden aldığı sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Bodrum Belediyesi, pazaryerlerinde tezgah açamayan sebze-meyve üreticilerinin mağdur olmamaları için ellerindeki ürünleri satın alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmasına yönelik çalışma başlattı.

Ortakent Mahallesi'ndeki iki dönüm arazide çilek üreticiliği yapan Fatma Ünal'ın tarlasında kalan 500 kilo çilek ile Çömlekçi ve Bahçeyakası'nda seralarda üretilen salatalık, domates, patlıcan gibi ürünler Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce satın alındı.

Alınan sebze ve meyveler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlilerince ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan yiyecek kolilerinin yanında teslim edilmeye başlandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, yaptığı açıklamada, Belediye tarafından gerçekleştirilen hibe ve desteklerle sadece üreticiyi desteklemediklerini aynı zamanda vatandaşların evine ekmek götürmesini de sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Üretici Fatma Ünal da ürünlerinin Belediye tarafından alınıp ihtiyaç sahiplerine ulaşmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Kesenin ağzını açan Seda Sayan, 4 milyon dolara villa aldı
Kesenin ağzını açan Seda Sayan, 4 milyon dolara villa aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Antonio Guterres Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Gomes Ozan Tufan Gökhan Gönül Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bodrum'da üreticiden alınan sebze ve meyveler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 17:14:09. #1.14#

title