Bodrum'da ünlü mekandaki maske ve sosyal mesafe kavgası kamerada Bodrum'da ünlü mekandaki maske ve sosyal mesafe kavgası kameradaMUĞLA'nın Bodrum ilçesinin en ünlü mekanlarından birinde, maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar konuştu.

Bodrum'da ünlü mekandaki maske ve sosyal mesafe kavgası kamerada

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin en ünlü mekanlarından birinde, maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar konuştu. O anlar diğer müşteriler tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

Bodrum'un Göltürkbükü mahallesindeki her yıl tatil sezonu başında menüsündeki fiyatlar ile gündeme gelen ünlü beach club Maçakızı'nda, geçen 23 Ağustos'ta, bir grup, iddiaya göre, maske takmadıkları ve sosyal mesafeye de uymadıkları ileri sürülen yabancı turistlerden oluşan başka bir grubu uyardı. Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumrukların konuştuğu kavgaya dönüştü. İşletmenin özel güvenlik görevlileri müdahale ederek tarafları ayırdı. O anlar mekandaki diğer müşteriler tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

Kaynak: DHA