Bodrum'da ünlü isimler yılbaşı şenliği programları kapsamında sahne alacak

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü şarkıcılar, yılbaşı şenliği programları kapsamında sahneye çıkacak.

Bodrum Belediyesince 18 Aralık'ta başlayıp 3 Ocak'a kadar sürecek yılbaşı şenliği programı hazırlandı.

Cadde ve meydanları renkli ışıklarla süsleyen ekipler, sokak lambalarının direkleri ile ağaçlara yapılan ışıklandırma çalışmalarını sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri de özellikle meydan ve liman bölgesinde yılbaşı ışıklandırma çalışmalarına devam ediyor.

Kumbahçe Meydanı'ndan Azmakbaşı'na kadar olan kısım ile birçok cadde de ışıklandırıldı. Yürüyüş yollarındaki ağaçlara ve aydınlatma direklerine asılan çeşitli figürlerdeki ışıklandırmalar da geceleri güzel görüntü oluşturuyor.

Kumbahçe, Hilmi Uran ve Belediye meydanlarında kurulacak sahnelerde sahne alacak yıldız sanatçıların yanı sıra, yarımada genelinde 100'e yakın sokak sanatçısı müzikseverlerle buluşacak.

Yılbaşı partisi programında müziğe birçok etkinlik de eşlik edecek. Meydanlara buz pistleri, atlı karıncalar ve hediyelik eşya stantları kurulacak, başka şehirlerden getirilecek karla Bodrum'a kar yağdırılacak. Yılbaşı kostümlü bando yürüyüşü ve volkan gösterileri yılbaşı partisine renk katacak.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen, 18 Aralık akşamı meydanlarda DJ performansları ve sokak sanatçıları ile başlayacak yılbaşı şenliği programlarında Ozan Doğulu, Tan Taşçı, Melek Mosso ve Sertab Erener'in de aralarında olduğu çok sayıda sanatçı sahne alacak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, sıra dışı adından, eğlence kadrosuna, dekorasyonundan etkinliklerine kadar her yönüyle Türkiye'nin en iyi yeni yıl partisini hazırladıklarını, Bodrum'dan dünyaya "Happy Love Year" diyeceklerini ifade etti.